السومة يوجه رسالة "قاسية" لإدارة الأهلي السعودي

جهينة نيوز:

وجه مهاجم الأهلي السعودي لكرة القدم، السوري عمر السومة رسالة إلى مسؤولي النادي، على خلفية استبداله في مواجهة ضيفه الهلال (0-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري.

ونشر عمر السومة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وعلق عليها: "لا يعلم الذين يريدون التخلص منك أنك سبب اتزانهم و بقائهم !!!".

وخرج عمر السومة من أرضية الملعب، في الدقيقة 69، غاضبا بعد أن استبدله المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف باللاعب مهند عسيري، وقام السوري بإشارة تجاه مدربه تعني "أنت مجنون؟"، وامتدت حالة الغضب إلى جماهير الأهلي التي أطلقت صفير الاستهجان ضد المدرب الأوكراني.

كما رفض عمر السومة مصافحة مدربه والجلوس على مقاعد البدلاء، وتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يستقل حافلة الفريق وتوجه إلى سكنه بسيارة خاصة.

المصدر RT