بعد غضب ترامب تركيا تعاقب المسلحين على الاتفاق بمنعهم من دخول جرابلس

جهينة نيوز

من الواضح أن أردوغان و ترامب يريدان من مقاتلي جيش الاسلام القتال حتى يموت آخر ارهابي و لكن قام المسلحون و بناء على معطيات الأرض بالإتفاق مع الحكومة السورية و تمردوا على مشغليهم مما دفع ترامب الى رفع صوته مهددا و دفع اردوغان ايضاً الى رفض استقبال المسلحين الذين كان يدافع عنهم من دخول جرابلس.

هذا و قالت تنسيقيات المسلحين إن تركيا رفضت دخول مسلحي “جيش الإسلام” إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد ساعات من اتفاق قضى بخروج مسلحي مدينة دوما وعوائلهم من الغوطة الشرقية لدمشق باتجاه الشمال.

ونقلت التنسيقيات عن مصدر وصفته بـ “المطلع” إنَّ تركيا رفضت ذلك بعد مشاورات معها، الأمر الذي حول وجهة خروج المسلحين إلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وأشار المصدر الى أنَّ المدنيين سيدخلون الى ريف حلب الشمالي.