متزعم في جيش الإسلام الإرهابي : طلبوا منا المستحيل و تخلوا عنا ؟!

خاص جهينة نيوز

أكد أحد "القادة " الميدانيين في تنظيم جيش الإسلام الإرهابي في مدينة دوما لجهينة نيوز في معرض تعليقه على تهديدات ترامب لسورية بأنها محاولة أمريكية لتخريب اتفاق جيش الاسلام مع "النظام السوري" بحسب وصفه.

و المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه مخافة محاسبته في جرابلس حيث يرفض تسوية وضعه على امل الرحيل الى أوروبا عبر تركيا قال " إن ترامب حيوان منافق و جبان , و تهديداته ليست اكثر من خلط للاوراق و هو رجل كاذب, و قبله اوباما يتوعدون بالحرب و في النهاية مثل الكلب الذي ينبح ولا يعض, بحسب وصفه, و هذه الحقيقة يعرفها كل المسلحين في دوما و لكن لا يعبرون عنها ".

و أضاف المصدر أن الجميع طلبوا من جيش الاسلام المستحيل و تخلوا عنه, و أكد أن بعض القيادات المرتبطة بالخارج تريد تخريب الاتفاق و لكن خوفهم من قتال داخلي دفعهم للرضوخ الى قرار الاكثرية التي تريد الخروج من دوما,