تحديث بانتسر اس-1 بتقنيات جديدة بناء على تجربة سورية

جهينة نيوز

طرأت بعض التعديلات على تصميم منظومة "بانتسير" الروسية المضادة للصواريخ والمدافع بعد استخدامها في سوريا.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية الروسية اللواء، فيكتور غوميني، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية إن تطوير منظومة بانتسيرهو دليل واضح على قدرة خبرائنا على استخراج العبر من استخدام السلاح في ظروف القتال الحقيقي، وقدرتهم على إدخال تعديلات ليكون هذا السلاح أقوى وأكثر فاعلية. وفي نتيجة التعديلات، باتت "بانتسير" قادرة على تدمير الطائرات والدرونات المعادية، إضافة إلى الصواريخ والقذائف من الراجمات.

وأوضح اللواء أن الكثير من مصممي الأسلحة الروس زاروا سوريا أكثر من مرة ليتأكدوا شخصيا من المشاكل التي تواجهها الأسلحة وكيفية حلها ميدانيا.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت، يوم 11 مارس الماضي، بأن الإرهابيين حاولوا شن هجوم على قاعدة "حميميم" بواسطة درون تم تدميره على مشارف القاعدة العسكرية.

وفي 6 يناير الماضي، هاجمت درونات بلغ عددها 13، مزودة بقنابل مبتكرة، قاعدة "حميميم" الروسية والقاعدة البحرية في طرطوس. وتم تدمير 7 منها بواسطة منظومة "بانتسير". أما بقيتها فاعترضتها وسائل الحرب الإلكترونية الروسية, و ذلك بحسب موقع لينتا.رو الروسي.

و يذكر أن منظومة بانتسر اس-1 في سورية تمكنت من إعتراض صواريخ أطلقها العدو الصهيوني من الجو و صواريخ ارض-ارض طراز لورا التي تعتبر الاحدث لدى العدو.