ترامب يتهم سورية و ماكرون يقول لا ادلة و موسكو حذرت

جهينة نيوز

اتهم الرئيس الأمريكي دولاند ترامب الحكومة السورية وحلفائها في روسيا و إيران بمسؤولية الهجوم الكيميائي في دوما يوم أمس السبت , حسب زعمه.

وقال ترامب إن الحكومة السورية تجاوزت كل الخطوط الحمراء ، محملا إياها مسؤولية الهجوم في دوما .

من جانبه قال الرئيس الفرنسي بتصريح له اليوم ، الأحد ، أنه ” لا دليل حتى الآن على تجاوز الحكومة السورية للخطوط الحمراء ”, و ذلك بحسب ماكرون.

وكان مصدر سوري رسمي قد أكد أن ” الأذرع الإعلامية لتنظيم (جيش الإسلام) الإرهابي تستعيد فبركات استخدام السلاح الكيميائي لاتهام الجيش العربي السوري في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدم الجيش”.

من جهتها ، أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الغرض من الاتهامات حول استخدام القوات المسلحة السورية لمواد سامة جاء لحماية الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج.

وقالت الخارجية الروسية إن أي تدخل عسكري في سوريا بسبب هذه الفبركات سيتنج عنه عواقب وخيمة .