التوصل لاتفاق لخروج المختطفين من دوما مقابل خروج إرهابيي "جيش الاسلام" إلى جرابلس

جهينة نيوز:

افاد مصدر رسمي،اليوم أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل إرهابيي ما يسمى "جيش الإسلام" إلى جرابلس خلال 48 ساعة.

وصرح مصدر أمني، بأنه"سيتم ترحيل جميع مسلحي "جيش الاسلام" في دوما إلى الشمال السوري خلال الساعات القادمة وعلى دفعتين"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على إخلاء سبيل المخطوفين على دفعتين على أن يتم خروج الدفعة الأولى خلال الساعات القادمة".

هذا وفور الاعلان عن التوصل للاتفاق دخلت عشرات الحافلات لمدينة دوما بالغوطة الشرقية لريف دمشق لترحيل ارهابيي "جيش الإسلام" إلى جرابلس في ريف حلب.