احتياطي الصين الأجنبي يرتفع مع استمرار ضعف الدولار

جهينة نيوز

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي قليلا في مارس/ آذار، مع استمرار الضعف العام للدولار الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مما عزز التوقعات بصعود العملة الصينية.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، أن الاحتياطيات زادت تسعة مليارات دولار في مارس/ آذار إلى 3.143 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بلغ 27 مليارا في فبراير شباط، حسبما جاء على وكالة "رويترز".

وفي العام الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الصينية للمرة الأولى منذ عام 2014، وتحولت التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود من تدفقات خارجة صافية إلى مستقرة في الأساس.

وقالت الهيئة المنظمة لسوق الصرف في الصين في أواخر مارس/ آذار إنها تتوقع أن تظل التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود مستقرة في الأساس هذا العام.

وارتفعت العملة الصينية 0.8% أمام الدولار في مارس/ آذار، وسجلت أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وفي عام 2017 ارتفع اليوان نحو 6.8% أمام الدولار، بعد انخفاض استمر ثلاث سنوات متتالية.