روسيا تعلق على الاتهامات حول استخدام القوات السورية أسلحة كيميائية

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الغرض من الاتهامات حول استخدام القوات المسلحة السورية لمواد سامة جاء لحماية الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج.

وجاء في بيان الخارجية "تستمر المعلومات الخارجة حول استخدام الكلور أو المواد السامة الأخرى من قبل القوات الحكومية. آخر من هذه المعلومات الملفقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية، كانت بالأمس. وفي الوقت نفسه، هناك معلومات عن مجموعة تسمي "الخوذ البيضاء" والتي تم ضبطها مراراً وتكراراً في تفاعل مع الإرهابيين، وغيرهم من ما يسمى بـالمنظمات الإنسانية الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأكد البيان على أن "الدخل العسكري في سوريا، حيث يتواجد هناك العسكريين الروس بناء على طلب من الحكومة القانونية، تحت مزاعم ملفقة غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة".

هذا وكانت الحكومة السورية قد دحضت مراراً تهم استخدام الأسلحة الكيميائية وحمّلت المسؤولية على المسلحين. ورفضت روسيا أيضا الاتهامات وأعلنت أنها تؤيد التحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.