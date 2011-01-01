"جيش الاسلام" يطلب التفاوض مع الدولة السورية.. والدولة توافق لحرصها على أرواح المختطفين وحياة المدنيين

جهينة نيوز

اكد مصدر رسمي ان إرهابيي "جيش الإسلام" طلبوا التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين.

وحسبما ذكرت سانا ان طلب إرهابيي "جيش الإسلام" للتفاوض جاء بعد الضربات الموجعة التي تلقوها في العملية العسكرية الحاسمة على مواقعهم وأوكارهم في دوما.

وقالت ان الدولة السورية وافقت على طلبهم في التفاوض من باب حرصها وحفاظها على أرواح المختطفين وتحرير المدنيين رغم أنها غير واثقة من جدية طرحهم.

واكدت مصادر ميدانية انه من شروط قبول الدولة السورية للتفاوض مع "جيش الإسلام" الإرهابي وقف اطلاق قذائف الهاون حفاظاً على حياة المدنيين.