تأكيد نبأ فشل طائرة اف-22 رابتور إسطورة القوات الامريكية رسمياً

الأحد, 8 نيسان 2018 الساعة 11:02 | سياسة, عالمي

تأكيد نبأ فشل طائرة اف-22 رابتور إسطورة القوات الامريكية رسمياً

جهينة نيوز

و توصف طائرة اف-22 رابتور الامريكية بأنها الأقوى في العالم و التي لم يتم تصديرها الى اي دولة , و قد كلفت هذه الطائرة دافعي الضرائب الأمريكيين 250 مليون دولار عن كل طائرة اي ربع مليار دولار, ليتبين اليوم أن اف-22 ليست سوى نموذج عن برنامج ابولو حيث يتم الانفاق بشكل هائل ثم الحديث عن إنجازات وهمية غير موجودة.

في الأجواء السورية حدث أول تصادم بين طائرة روسية طراز سو-35 اس و طائرة اف-22 رابتور الامريكية حيث وجدت الطائرة الامريكية نفسها بمرمى الـ سو-35 اس في فشل كبير لهذه الطائرة و لكن تبين أن اف-22 رابتور فشلت أيضاً أمام طائرات قدراتها أقل بكثير جداً من طائرة سو-35 اس الروسية و هي طائرة رافال الفرنسية.

و القصة تعود الى شهر تشرين الثاني من العام 2009 حين تمكنت طائرة فرنسية طراز رافال من إستهداف اف-22 رابتور خلال مناورات جوية مشتركة في دول الامارات شاركت فيها طائرات رافال الفرنسية و تايفون البريطانية و اف-22 رابتور الامريكية, و في حينها نشرت الدفاع الفرنسية فيديو يوضح وجود اف-22 في المرمى و بالتالي انتصار رافال على اف-22 رابتور, و لكن في حينها أصر الأمريكيين ان خمس معارك جوية إنتهت بالتعادل بين رافال و اف-22 رابتور و قد تعرض الطيارين الأمريكيين لهزيمة واحدة.

و لكن و بحسب مجلة ناشيونال انترست الأمريكية فقد تبين دقة الرواية الفرنسية و كذب الطياريين الأمريكيين و بل أكثر من ذلك سجلت المجلة الامريكية هزيمة لطائرة اف-22 رابتور امام اكثر من طائرة و منها ميراج 2000 و اف 16 امريكية.

و بحسب المجلة الأمريكية فإن موقع فرنسي نشر فيديو جديد للمناورات التي حدثت في الإمارات يؤكد أن طائرة اف-22 رابتور قد اسقطت فعلياً خلال المناورات مع رافال حيث تظهر رافال بموقع قاتل و الـ اف-22 رابتور تحت مرمى نيرانها الموجهة بالأشعه تحت الحمراء.

و بحسب تقرير المجلة الأمريكية بإن العسكر الأمريكيين يدركون أن طائرة اف-22 رابتور يمكن ضربها و إستهدافها قبل الحادثة التي وقعت في الامارات حيث تمكنت طائرة اف-16 في العام 2006 من إستهداف اف-22 رابتور خلال مناورات و تكرر الامر في العام 2008 مع طائرة نفاثة طراز غرودير.

و في العام 2012 تمكن الطيارين الألمان من إكتشاف أفضل الأسليب لإسقاط مقاتلة اف-22 رابتور و خلال مناورات حدثت في آلاسكا تمكن الطيارين الألمان و بواسطة طائرات تايفون من التعادل مع اف-22 رابتور.


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