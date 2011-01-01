تفجير انتحاري استهدف قوة عسكرية غرب الرمادي بالعراق

الأحد, 8 نيسان 2018 الساعة 10:38 | سياسة, عربي

تفجير انتحاري استهدف قوة عسكرية غرب الرمادي بالعراق

جهينة نيوز

افاد مصدر امني عراقي في محافظة الأنبار، الاحد، بأن ستة جنود اصيبوا بتفجير انتحاري استهدف قوة عسكرية في هيت.

وقال المصدر بحسب السومرية نيوز، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم، على قوة من الجيش كانت تقوم باستطلاع موقع مقر حزب الحل في مدينة هيت (70كم غرب الرمادي)، الذي تعرض لتفجير انتحاري امس".

وأضاف المصدر، أن "التفجير أسفر عن إصابة ستة جنود بجروح"، لافتا الى أن "قوة عسكرية نقلت المصابين الى مستشفى هيت العام".

وفجر انتحاريا مساء امس، نفسه داخل مقر حزب الحل في مدينة هيت، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بينهم مرشحة للانتخابات المقبلة عن حزب الحل.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا