تفجير انتحاري استهدف قوة عسكرية غرب الرمادي بالعراق

جهينة نيوز

افاد مصدر امني عراقي في محافظة الأنبار، الاحد، بأن ستة جنود اصيبوا بتفجير انتحاري استهدف قوة عسكرية في هيت.

وقال المصدر بحسب السومرية نيوز، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم، على قوة من الجيش كانت تقوم باستطلاع موقع مقر حزب الحل في مدينة هيت (70كم غرب الرمادي)، الذي تعرض لتفجير انتحاري امس".

وأضاف المصدر، أن "التفجير أسفر عن إصابة ستة جنود بجروح"، لافتا الى أن "قوة عسكرية نقلت المصابين الى مستشفى هيت العام".

وفجر انتحاريا مساء امس، نفسه داخل مقر حزب الحل في مدينة هيت، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بينهم مرشحة للانتخابات المقبلة عن حزب الحل.