عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب شمال شرق ديالى لتعقب "داعش"

جهينة نيوز

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب شمال شرقي المحافظة لتعقب خلايا تنظيم "داعش".

وقال العزاوي بحسب السومرية نيوز: إن "قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محورين لتعقب خلايا "داعش" في وادي ثلاب ضمن حوض حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف العزاوي، أن "العملية تاتي بناءً على معلومات استخبارية لإنهاء أية خلايا لداعش في منطقة حيوية".

وكانت قوات عمليات ديالى شنت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية لتعقب تنظيم "داعش" في عدة مناطق من ديالى.