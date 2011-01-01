عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب شمال شرق ديالى لتعقب "داعش"

الأحد, 8 نيسان 2018 الساعة 10:28 | سياسة, عربي

عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب شمال شرق ديالى لتعقب

جهينة نيوز

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب شمال شرقي المحافظة لتعقب خلايا تنظيم "داعش".

وقال العزاوي بحسب السومرية نيوز: إن "قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محورين لتعقب خلايا "داعش" في وادي ثلاب ضمن حوض حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف العزاوي، أن "العملية تاتي بناءً على معلومات استخبارية لإنهاء أية خلايا لداعش في منطقة حيوية".

وكانت قوات عمليات ديالى شنت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية لتعقب تنظيم "داعش" في عدة مناطق من ديالى.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا