تشكيل قوة قتالية لردع مهربي البشر والأسلحة في ليبيا

جهينة نيوز

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، الملازم حسن بواكريم، إن المديرية كلفت قوة قتالية من الأقسام والمراكز للقيام بدوريات بالصحراء الليبية، مشيراً إلى أن تلك المناطق تستخدمها عصابات لتهريب الأسلحة والسيارات والبشر.

وأكد بواكريم في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "العقيد محمد فرج مدير أمن شحات قام برفقة القوة القتالية المشكلة من الأقسام والمراكز بالمديرية بدوريات بالصحراء الواقعة في الحدود الإدارية للمديرية، جنوب منطقة الفائدية، 100 كيلومتر شرق البلاد".

وأضاف أن "هذه الدوريات القتالية تتواجد حالياً في مناطق وادي الحولي وأم الثعبان رجوعا مع منطقة المخيلي الصحراوية، بالإضافة للتعاون الكامل مع جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات"، مضيفاً أن "تلك المناطق تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات والسموم والمواشي".

وأوضح أن "بعد تعليمات صارمة من مدير الأمن أخذت هذه الدوريات مهمتها الأمنية بكامل حدود المديرية والمواقع الحيوية والبوابات والتمركزات لردع كافة الخروقات الأمنية وخاصة منع التهريب وضبط المطلوبين".

يشار أن المنطقة المكلفة بها القوة القتالية تمتد من مدينة سوسه شمالاً إلى منطقة الواحات جنوباً إلى المخيلي شرقًا إلى منطقة تنملوا غرباً تكون في الحدود الإدارية لمديرية أمن شحات.