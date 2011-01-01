القوات الفضائية الروسية تزود بدفعات جديدة من صواريخ "إس-400"

جهينة نيوز

أعلن القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية، الفريق أول سيرغي سوروفكين، اليوم الأحد، عن تزويد القوات الجوية الفضائية الروسية في عام 2018 بثلاثة أفواج جديدة من النظام الدفاعي المضاد للطائرات طراز "إس-400".

وقال سوروفكين للصحفيين: "ضمن تسليح مركبات الدفاع الجوي الصاروخية المضادة للطائرات، هناك أنظمة صواريخ مضادة للطائرات حديثة (إس-400 تريومف) و(إس-300 فافاريت) وأنظمة مدفعية صاروخية (بانتسير-إس). وإنه في عام 2017، تم تحديث التسليح في أربعة أفواج صاروخية بـ (إس-400 تريومف). كما ستدخل الخدمة في القوات الجوية الفضائية ثلاثة أفواج جديدة من (إس-400) في 2018".

وأضاف سوروفكين: "أن مواجهة تحديات الدفاع الجوي في موسكو والمنطقة الصناعية الوسطى في القوات الجوية الفضائية الروسية هي من مهمة الدفاع الجوي والصاروخي الموحد ذو المهام الخاصة وهو حاليا يتألف من 5 أفواج دفاعية صاروخية "إس-400" الحديثة، توفر الدفاع الجوي في المنطقة المحمية".

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400"هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومترا، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية منذ عام 2007.