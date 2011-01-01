قتيل و6 جرحى بحريق ضخم في برج ترامب

جهينة نيوز

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، بينهم 4 رجال إطفاء، بجروح جراء حريق كبير اندلع في أحد طوابق برج ترامب الشهير بنيويورك.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك، أمس السبت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الحريق اندلع في الطابق الـ 50 من مبنى برج ترامب الشاهق".

وأوضحت أن "الحريق كان صعبا جدا" من ناحية التعامل معه، لكنه بات "تحت السيطرة"، مؤكدة على أن رجال الإطفاء الذين أصيبوا بجروح "، لا شئ يهدد حياتهم.

من جهتها، قالت شرطة نيويورك إن القتيل يبلغ من العمر 67 عاما.

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب وسط مانهاتن وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويستخدم مقرا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إنه: "لا يوجد أحد من أعضاء عائلة الرئيس في المبنى". ومن المعروف أن ترامب لديه منزل ومكتب في هذا المبنى.

في غضون ذلك، غرد ترامب على "تويتر"، قائلا: "تم إخماد الحريق.