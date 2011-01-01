النقل ترسم ملامح تطوير قطاع السكك خلال 27 سنة قادمة!

جهينة نيوز

أكدت مصادر في وزارة النقل إعداد دراسة خاصة تضمنت رؤية مستقبلية للخطوط الحديدية السورية على المستويين المحلي والدولي تنطلق من تحليل الواقع الراهن لشبكة الخطوط الحديدية وحجوم النقل المتوقعة حتى العام 2045 وذلك بالاستناد إلى طلبات وزارة النقل من كل الوزارات والفعاليات الاقتصادية والمرافئ والمقدرة بحوالي 50 مليون طن سنوياً, ووضع رؤيتها المستقبلية لإعادة تفعيل دور النقل السككي الدولي والمحلي ليكون من أهم وسائل النقل التي تساهم في إعادة الإعمار وتطوير شبكة الخطوط الحديدية فيها لتشكل عقدة وقناة جافة للنقل الدولي، وعلى ضوء ذلك فقد حددت الدراسة عملية التطوير وفق مستويين الأول محلي والثاني خارجي.

فعلى المستوى الدولي خططت الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لاستكمال تنفيذ الوصلات السككية مع الدول المجاورة لتفعيل النقل الدولي وذلك من خلال:

إنشاء خط حديدي جديد (البصيرة – التنف) بطول 156 كم لاستكمال محور النقل الدولي غرب- شرق عبر التنف إلى العراق ودول الخليج العربي وإيران.

أيضاً استكمال تنفيذ خط دير الزور – البوكمال الحدود العراقية بطول 143 كم لاستكمال محور النقل الداخلي غرب- شرق عبر دير الزور إلى العراق ودول الخليج, وتنفيذ خط حديد دمشق – درعا الحدود الأردنية بطول 107 كم لاستكمال محور النقل الدولي شمال – جنوب من أوروبا عبر تركيا وسورية والأردن ودول الخليج العربي وشرق آسيا, والعمل على إعادة تأهيل وتطوير الوصلات الدولية القائمة ولاسيما المسلمية – الراعي على الحدود التركية بطول 46 كم, ووصلة نصيبين – القامشلي – اليعربية – الحدود العراقية بطول 90 كم وتنفيذ وصلة الخط الحديدي العكاري – العبودية بطول 5كم للربط السككي مع لبنان.

أما فيما يتعلق بتطوير الشبكة على المستوى المحلي فقد قامت وزارة النقل والمؤسسة بوضع أولويات لتطوير شبكة الخطوط الحديدية بالشكل الأمثل آخذة في الحسبان الواقع الفعلي للخطوط ومتطلبات النقل المحلية والدولية وفق حجوم النقل المتوقعة الواردة من الفعاليات الاقتصادية، وعلى ضوء ذلك فقد تم التخطيط لاستكمال وإجراء الصيانات والإصلاحات الضرورية للمحاور التي يتم تحريرها وإعادة تأهيل مراكز الإصلاح الضرورية وتأمين العدد والأدوات والتجهيزات اللازمة بمحطة حمص 2 لخدمة الأدوات المحركة والمتحركة.

إضافة لتأمين مجموعات الديزل والمولدات الكهربائية وشراء القاطرات مع القطع التبديلية, وشراء مواد صيانة وإصلاح الخط الحديدي.

والأهم العمل على ربط مطارات (دمشق- حلب – اللاذقية) بشبكة الخطوط الحديدية لتأمين نقل الركاب والبضائع بزمن وتكلفة أقل, واستكمال وصل المدن الصناعية بالخطوط الحديدية وتنفيذ المرافئ الجافة فيها.

كما تضمنت الدراسة انشاء مجموعة من الخطوط الحديدية ولاسيما خط حديد جديد بطول 18 كم من محطة قطينة – إلى مقالع حسياء, وإنشاء خط جديد الشرقية – تدمر – دير الزور بطول 256 كم وخط ثانٍ جديد من حلب – حماة – حمص دمشق بطول 401 كم, وخط آخر من الشيخ مسكين – السويداء بطول 47 كم لربط مدينة السويداء بالسكك الحديدية, وخط جديد يربط الضمير بالشرقية بطول 148 كم لربط العاصمة والمدن الجنوبية بالمنطقة الشرقية الشمالية والعراق.

صحيفة تشرين