إقبال استثنائي على الذهب لم تشهده سورية منذ العام 2011!

جهينة نيوز

كشف نقيب الصاغة غسان جزماتي عن ارتفاع مهم في حجم مبيعات الذهب يومياً على خلفية خروج مئات آلاف المدنيين من الغوطة واقبالهم الكثيف على شراء الذهب بمدخراتهم،

الأمر الذي خلق طلباً استثنائيا على المعدن الاصفر لم تشهده اسواق سورية ولا سيما دمشق منها منذ بداية الأزمة في عام 2011 وحتى اليوم.‏

جزماتي وفي حديث خاص لصحيفة الثورة بيّن أن هذا الإقبال على شراء الذهب لم يساهم في ارتفاع أسعاره لأسباب عدة اولها ان أسعار الذهب عالمياً منخفضة بشكل عام بغض النظرعن سعر يوم أو يومين وثانيها ان المزاج الاستهلاكي والادخاري للمواطن يقوم على تركيبة مختصرها ان انخفاض الاسعار يعني عدم الشراء انتظاراً لانخفاضات اكثر حدة تتيح للشاري الشراء بسعر متدنٍ جداً ما يعني الربح في حال الارتفاع مهما كان محدوداً على عكس حالات الارتفاع والتي تشهد اقبالاً استثنائياً من المواطن بالنظر الى ان الارتفاع محقق ومستمر، فيكون الشراء بالسعر الرائج الى حين ارتفاع أكبر فيكون البيع وجني الارباح.‏

أما ثالث العوامل التي تحدث عنها نقيب الصاغة والتي لجمت ارتفاع أسعار الذهب وساهمت في انخفاضه على الرغم من الإقبال الشديد على شرائه فهو التراجع الحاد في أسعار الدولار في السوق السوداء، لافتاً إلى أن سعر صرف الدولار هو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب على اعتباره عامل الأمر الواقع ولا يدخل في نطاق الخطط بعيدة المدى، مشيراً إلى أن سعر صرفه قد انهار يوم الاثنين (كنموذج معياري للأسبوع بكامله) من 460 ليرة سورية الى 404 ليرات سورية، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 56 ليرة سورية دفعة واحدة، ليعاود الارتفاع المقيد بعد ذلك وصولاً الى 420 ليرة ، مؤكداً أن نقابة الصاغة التزمت في تسعيرتها بنشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والبالغة للدولار الاميركي 430 ليرة سورية حتى تكون التسعيرة الرسمية بمنأى عن تقلبات السوق السوداء وعقابيلها على الصاغة.‏

وعن أسعار الذهب عالمياً لفت جزماتي في حديثه للثورة إلى أن سعر الاونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية قد سجل ارتفاعاً محدوداً لم يتجاوز 10 دولارات قياساً ببداية الأسبوع الماضي حيث وصول في آخر تداولات له يوم أمس (السبت) الى 1335 دولاراً للأونصة الواحدة.‏

وبالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية قال نقيب الصاغة إن غرام الذهب سجل انخفاضاً مهما بلغ 900 ليرة سورية حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً يوم أمس إلى 16200 ليرة، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 13886 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها الى 135 ألف ليرة، لتسجل الاونصة الذهبية السورية بموجب سعر الغرام سعر 590 ألف ليرة، وضمن ذات المعطيات فقد سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً سعر 140 ألف ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 135 الف ليرة سورية.