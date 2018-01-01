أبراج يوم الأحد 2018/4/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٨/ ٤: سريع الحماية لنفسه يصيب الهدف الرقابة الذاتية همه، متملك متشبث، مقاوم وانفعالي لحيانا، يبالغ بالمساعدة والخدمة ينسحب فجاة، تهتمه الحقائق المباشرة، انسان جيد وشجاع، الاشهر القادمة فيها مسيرة مستقلة فيها تقدم وابداع للبهض انتظار لا تتعجل الامور، للبعض سفر وتغيير لسكن، دورات تدريبية وسفر علمي بشكل خاص، حيتة مستمرة كن حريص على تنظيم امورك لان مفتاح حياتك هو الولاء والاخلاص، موضوع ارث يفتح امامك كن حذر

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم جيد للبحث عن عمل، ترغب بادخال تغيير على طبيعة عملك، نيتك صافية، يقدر المسؤولون جهودك قدم افضل ما عندك لا تتهرب من المسؤوليات الموكلة اليك او من اداء واجباتك لانك ستضر بمصلحتك لذلك استثمر كل فرصة واهتم بسمعتك الطيبة

الثور: تنشط بسفر واتصالات بعيدة، مناسب لاجراء مقابلات او اجراء امتحان، لا تستسلم كرر محاولاتك حتى تصل لهدفك، ترتفع حظوظك او تشارك باحتفال او تستقبل او تودع

الجوزاء: تعيد تنظيم المالية المشتركة، مكسب مالي مصدره شراكة او تعويض، لا تهمل صحتك، تناقش موضوع تمويل او قرض ومواضيع مهمة، تعيش امتحانات صعبة تعالج شؤونك الادارية بدقة، ملفات استشفائية او زيارة مريض تمشي بامور قضايا او ضرائب او دفع فواتير

السرطان: تقوم بعمل مشترك توقع عقد قد يكون خطبة او او زواج او تأثيرات سلبية تعمل لك متاعب، لا ترتجل مواقف وتجنب الانتقادات بعملك، تاجيل وتاخير بعملك

العذراء: تزداد رغبتك بالتقرب من الاحبة وتعزز العلاقة معهم، نهار مناسب لممارسة نشاط فني او ادبي، يوم استثنائي ورائع، يبتسم لك الحظ وتكون فرحتك كبيرة، تستعيد موقعك، تتحمس لبدء تنفيذ مشروع طال انتظاره، انفراج وخبر سار، اهتمام بشكلك الخارجي وتغير مكان اقامتك

الميزان: تشتد امورك العائلية وتاخذ الحيز الاكبر من تفكيرك تتفاهم مع افراد عائلتك وتضطر للاهتمام بالتصليحات المنزلية او غيرها، لا تفقد اتزانك وثقة من حولك، مسالة شخصية ومصاريف اضافية، تاجيل وعرقلة

العقرب: تنشط بالدراسة والسفر والتصالات، تجتاز امتحان تعزز علاقتك مع اخوة وجيران، تستوعب الظروف تتكيف معها بسهولة، يوم مناسب للتواصل البناء مع الاخرين، تتمتع بنشاط ذهني يسمح لك بالمنافسة القوية

القوس: فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي او تحصل على هدية او تركز على امر مالي او قلق من مصاريف طبية، تناقش عقود معاملات وتدقق بالتفاصيل او تساعد احدا او تقوم بمبادرة، هدايا او اشياء ضائعة تجدها

الجدي: ثقتك بنفسك عالية، تنجح بالدفع بمصالحك شعبيتك تتصاعد تستعيد حماستك، انجاز وتطور الحظ يبتسم لك، تهتم باستعادة الموقع تتحمس لبدء تنفيذ مشروع طال انتظاره تحسم امرك، عملية قوة وطاقة ونشاط

الدلو: تعب وملل يسيطر عليك، اخلد للراحة وحاول انجاز ما بوسعك من عمل عاجل، سوء تفاهم يسود بينك وبين الاخرين، وتيرتك تخف وتشعر بالتاخير بالمعاملات، ابتعد عن الاجواء الصاخبة، يوم للمعاتبة والنميمة

الحوت: حيويتك عالية، تعمل لقاءات ودعوات، تحضر لمشروع يرى النور عن قريب، تعمل تقارب واتفاق، تطرح افكار تتحدى المعاكسات، دعوات ولقاءات ونشاطات اجتماعية تتحدى المعاكسات صداقة جديدة تتحول لرابطة قوية، دع حياتك هادئة