فرنسي يعود للحياة بعدما توقف قلبه 18 ساعة

جهينة نيوز:

في تجربة وُصفت بالمعجزة، عاد رجل فرنسي إلى الحياة بعد أن أوشك على مفارقتها إثر توقف قلبه عن النبض 18 ساعة كاملة.

و في التفاصيل بحسب صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن الأسرة فوجئت بأن الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاما في حالة غيبوبة، ثم ما لبث أن توقف قلبه عن النبض بمجرد وصول طاقم الإسعاف، الذي حاول تنشيط القلب في عين المكان وعند نقله للمستشفى بكل الوسائل، لكن دون جدوى.

وبقي الرجل داخل غرفة الإنعاش تحت العناية الفائقة، حيث تم ضخ الدم في جسده لتفادي توقف الأجهزة الحيوية، خاصة الدماغ، كما زُوّد بجهاز لتنشيط قلبه، وظل تحت التنفس الاصطناعي.

ثم فوجئ الأطباء بانخفاض كبير في درجة حرارة جسم المريض، حيث وصلت لـ22 درجة، واعتبروا أن هذا التحول هو ما أنقذ حياته لأنه ساعد في الحفاظ على نشاط أعضاء الجسد.

بعدها نجح الفريق الطبي في إعادة الحرارة إلى 32 درجة، ثم قرروا استخدام تنشيط كهربائي؛ مما سمح بعودة القلب للنبض مجددا بشكل طبيعي جدا.