لأول مرة روسيا ترسل " قاتلة الغواصات " إلى سوريا

جهينة نيوز

رصد ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وصول طائرة ايليوشن 38 ان و التي تعتبر " قاتلة للغواصات " الى قاعدة حميميم و لأول مرة منذ بدء العمليات الروسية الى جانب الجيش السوري .

و من المعلوم ان طائرة "IL-38N" مخصصة لتدمير الغواصات الصاروخية الأمريكية, و قد شوهدت بعد يوم واحد من إعلان قاعدة حميميم أن عناصر من جيش العشائر أبلغوا الجانب الروسي بأن هناك تحضير لمسرحية كيماوي جديدة في محافظة درعا, و هذا يعيد الى الأذهان كلام رئيس هيئة الأركان الروسية و الذي توعد بإستهداف الصواريخ و مستعملها و ناقلها في حال تمت مهاجمة سورية, و كانت الطائرات الروسية إعترضت العام الفائت 36 صاروخ توماهوك أطلقها الإسطول الأمريكي على مطار الشعيرات دون أن تستهدف السفن الامريكية.

و يذكر أن طائرة ال-38 ان قادرة على حمل 5430 كلغ من الأسلحة في حين يصل الحد الأقصى للحمولة الى 8500 كلغ و من القنابل المضادة للغواصات القابلة للتوجيه و الحرة من الألغام البحرية و طوربيدات و أسلحة أخرى.

طول الطائرة 40.075 متر الوزن فارغة 34.7 طن و الوزن الأقصى للإقلاع 68 طن لها أربع محركات كل منها بقوة 4250 حصان.

و من الجدير ذكره أن تحليق هذه الطائرات خلال مناورات عسكرية امريكية يابانية دفع القوات الأمريكية الى تأجيل إجراء هذه المناورات بسبب تحليق هذه الطائرة القادرة على الحصول على معلومات كاملة عن هذه المناورات.