سبب وفاة "تينكي وينكي"!

جهينة نيوز:

كشفت مواقع الأخبار العالمية عن سبب وفاة الممثل الشهير الذي لعب دور شخصية "تينكي وينكي" في مسلسل الأطفال "تيليتابيز" (Teletubbies)

وفي التفاصيل، فقد تبين أن سيمون شيلتون توفي نتيجة نسبة الكحول العالية التي كانت في جسمه، ما أدى إلى انخفاض حرارته وتجمّده حتى الموت عن عمر الـ 52 عاماً في كانون الثاني من العام الحالي.

نُشير إلى أن لسيمون ماضٍ طويل مع الكحول ومن الطبيعي أن يتسبّب ذلك بوفاته خصوصاً مع ارتفاع درجة حرارة جسمه.

والجدير ذكره، أن سيمون وُجد متوفياً الساعة 7:15 صباحاً في شقة بليفربول.