إضراب عمال "إيرفرانس" يلغي نحو ثلث رحلاتها

جهينة نيوز:

ألغيت حوالي 30 بالمائة من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية "إيرفرانس" حيث تزداد الإضرابات بشأن زيادة الأجور حدة على ما يبدو.

ويؤثر إضراب اليوم السبت - الذي يستمر يوما واحدا - على السفر الدولي والمحلي، لا سيما ربع الرحلات في مطاري شارل ديغول وأورلي بباريس.

وحثت شركة الخطوط الجوية الفرنسية المسافرين على التحقق من أوضاع رحلاتهم وعرضت تغيير التذاكر مجانا.

يعد هذا هو الإضراب الخامس في الخطوط الجوية الفرنسية منذ فبراير الماضي ، في حين ارتفع عدد الرحلات الملغاة.

وكانت النقابات قد أعلنت هذا الأسبوع عن المزيد من الإضرابات هذا الشهر لتتزامن مع إضرابات السكك الحديد الوطنية.

وتسعى نقابات العاملين في الخطوط الجوية الفرنسية لزيادة في الرواتب بنسبة 6 بالمائة بعد أن تجمدت الرواتب لسنوات.

بينما تعرض الخطوط الجوية الفرنسية زيادة بنسبة واحد بالمائة، وتقول إن أي زيادة أعلى ستضر بجهودها لتحسين خدماتها.

ويكلف الإضراب الخطوط الجوية الفرنسية ملايين اليورو في اليوم.

المصدر Sky news