العثور على جواز سفر بوتين في موقع الهجوم الكيماوي

جهينة نيوز

قام ناشطون بريطانييون من جماعه انينموس بنشر خبر ساخر من اتهامات الحكومة البريطانية لروسيا بمحاولة إغتيال الجاسوس المزدوج سكريبال, و ثم تناقلت الخبر عدة مواقع و منها الموقع الألماني الشهير " the-postillon" هذا و اثار الخبر جدلاً واسعا بطبيعته الساخرة و فيما يلي الخبر الساخر كما تناقلته المواقع الغربية:

الشرطة البريطانية تعثر على جواز سفر بوتين في موقع الهجوم بالغاز في ساليسبري.

ساليسبري (ديبو) و تم دحض الشكوك حول تورط روسيا في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سيكريبال كما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم, حيث تم العثور على جواز سفر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكان الحادث في ساليسبري.

و وفقا لرئيسة الحكومة البريطانية فقد عثر خلال الجواز خلال عملية تفتيش ثانية في موقع الحادث و كان مختفي تحت ورقة شجر.

و طالبت تيريزا ماي روسيا بتسليمها بوتين و الا فإن عدم تسليمه إعتراف بالجريمة.