الدفاع الروسية تنشر صور جوية قبل و بعد العدوان الامريكي على الرقة

جهينة نيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية صور جوية تدل على تدمير واسع لأحياء سكنية في مدينة الرقة من قبل ضربات التحالف الامريكي, و عرضت صور ملتقطة بالاقمار الصناعية قبل و بعد العدوان الامريكي و قارنت بين ما حصل في الرقة على انه تحرير و ما قامت به القوات السورية و كيف اعادت الحياة للمناطق المحررة.

هذا وتظهر الصور التي نشرتها الدفاع الروسية انه تم تدمير أغلبية المبان السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس ومنشآت البنية التحتية.

و قالت الدفاع الروسية في الرقة وما زالت الحالة الإنسانية سيئة للغاية وهناك صعوبات في وصول البعثات الإنسانية الى المدينة. ومن بين الأشخاص الذين يعودون الى المدينة هناك كثير من الجرحى والقتلى بسبب الألغام والعبوات الناسفة.

وأضافت، من تشرين الأول 2017 الى آذار 2018 و من بين الأشخاص الذين عادوا الى الرقة سقط 658 جريحا و130 قتيلا وكل أسبوع يتم تسجيل 25-30 حالة إنفجار عبوة ناسفة او لغم ارضي.

وقبل ذلك قال الممثل الرسمي للأمم المتحدة في سوريا يان إيغيلان إن ممثلي الأمم المتحدة الذيت زاروا الرقة أكدوا أنه في الرقة يوجد كميات هائلة جداً من الأنقاض أكثر من انقاض مدينتي حلب و حمص معاً التين تحررتها بواسطة القوات السورية و الدعم الجوي الروسي, وأكدت بعثة الأمم المتحدة 70% من مساكن الرقة مدمرة ومضرورة.

هذا و تسببت غارات التحالف الأمريكي بدفن آلاف الجثث التي قتلت بالقصف الامريكي و هي تتعفن وتسمم مياه و الأجواء في الرقة.

و اضاف ممثل الأمين العام للامم المتحدة انه في المدينة لا تعمل أنابيب المياه ولا المحال التجارية ولم تتم إزالة الألغام ولا توجد كهرباء و لا مستشفيات و لا صيدليات. ولم يتم إنشاء ظروف ملائمة لعودة السكان ووجود السكان في المدينة خطير جداً.

وفي هذه الظروف وفقا لما قاله يان إيغيلان ليس لدى 100 ألف من سكان عادوا الى الرقة مكان ليعيشوا فيه ولا توجد مواد غذائية ومياه بشكل كافي وهناك الخطر لإنتشار الأوبئة و توقعات بحدوث وفيات نتيجة الألغام و العبوات الناسفة.

هذا و أكدت الدفاع الروسية ان الأوضاع تتغير في حلب و دير الزور وكذلك الغوطة الشرقية المحررة من الإرهابيين من قبل القوات السورية بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية, حيث يتم تقديم المساعدة الإنسانية و تتم عمليات إزالة الألغام وقد تم إصلاح أنابيب المياه أو تنظيم تقديم المياه وتعمل هيئات الإدارة المحلية ويتم إعمار مستشفيات والمحال التجارية والمدارس. ونتيجة لهذه الجهود و خلال الأيام الماضية عاد أكثر من 55000 شخص الى الغوطة الشرقية.