السعودية تجبر المعتمرين الأردنيين على سكب مياه زمزم في الشارع - فيديو

جهينة نيوز

تفاجأ معتمرون أردنيون صباح السبت، من قيام السلطات السعودية بمنعهم من إخراج أي كميات من مياه زمزم، و إجبارهم على التخلص منها على الحدود السعودية - الأردنية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعتمرين أردنيين في منطقة "حالة عمار" على الحدود الأردنية السعودية يسكبون أرضا مياه زمزم كانوا حملوها معهم من الديار المقدسة.

كما أظهر الفيديو امتعاض المعتمرين وعدم السماح لهم بعبور الحدود وإكمال إجراءات المغادرة إلا بعد التخلص من عبوات مياه زمزم.

و يظهر الفيديو ارغام الناس على على افراغ ماء زمزم في الشارع, و قال مصور الفيديو لقد أصبحت أؤيد إيران فيجب وضح المناطق المقدسة تحت وصاية اسلامية دولية.

و يذكر ان نظام ال سعود الذي ينفق المليارات على العدوان على اليمن و تمويل الحروب الامريكية و شراء اسلحة فاسدة و ترف امرائه يعاني من عجز بالموازنة و بدأ برفع تكاليف الحج و العمرة و اصبح ماء زمزم مؤسسة ربحية لبيع الماء.