"التحالف الدولي" يقيم قواعد عسكرية جديدة شمال سوريا!

جهينة نيوز

أكد مسؤول كردي رفيع، أن "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا يقيم قواعد عسكرية جديدة على ضفة نهر الفرات الشرقية بإطار التنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية" لمكافحة تنظيم "داعش".

وقال الرئيس المشارك للجنة الدفاع في منطقة الجزيرة الكائنة في شمال سوريا، ريسان جيلو، لوكالة نوفوستي الروسية:" نعم التحالف الدولي يبني قواعد عسكرية جديدة في منبج، وهذا مرتبط بالخطط العسكرية ... وسواء كانت هذه القواعد أمريكية أو فرنسية، نحن نتفاعل معها ، وليس مع الدول. وبشكل عام يتم بناء القواعد في شمال سوريا، وخاصة في الجزء الشرقي من نهر الفرات".

ووفقا للمسؤول الكردي، فإن تنظيم "داعش" استعاد جزءا من قوته في المنطقة، بفضل تصرفات القوات الموالية لتركيا في عفرين والتهديد بهجوم على منبج والمناطق الأخرى في شمال سوريا.

وعلّق جيلو على آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال انسحاب القوات الأمريكية الوشيك من سوريا، بالقول: "... بغض النظر ماذا يقرر الأمريكيون المغادرة أو البقاء، نحن نستند إلى قوتنا، وإلى قدرة وقوة شعبنا ومقاتلينا".

وشدد جيلو على أن بناء القواعد العسكرية من قبل "التحالف" شمال سوريا، هو جزء من التعاون العملياتي مع "قسد"، لا سيما في شرق الفرات وأن "الميليشيات العربية-الكردية بالتنسيق مع التحالف ستقوم باستخدام هذه القواعد العسكرية الجديدة، التي تبنى أهمها في منبج، خاصة كون هذه المدينة، وفقا لجيلو، هي مركز التنسيق الرئيسي بين التحالف الدولي وقسد".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والائتلاف الدولي الذي تقوده في سوريا، تتم من دون موافقة أو تنسيق مع دمشق وبلا أي قرار من مجلس الأمن الدولي.

وتعتبر الحكومة السورية بدورها، أن تصرفات ما يسمى التحالف تشكل احتلالا وعدوانا، مثل تصرفات أي جيش أجنبي آخر يقاتل على الأراضي السورية دون موافقة السلطات الشرعية في البلاد.

المصدر: نوفوستي