قتلى وجرحى في هجوم لـ "أنصار لله " على موقع للجيش السعودي في نجران

جهينة نيوز

قتل وأصيب عدد من جنود الجيش السعودي بهجوم نفذه جماعة "أنصار الله" على موقع عسكري بقطاع نجران جنوب غربي المملكة.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك": إن "مسلحي أنصار الله شنوا، اليوم السبت هجوما على موقع نهوقة التابع للجيش السعودي في نجران".

وأكد "أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين".

بدورها، أشار موقع قناة "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" إلى أن "صاروخية ومدفعية الجيش واللجان استهدفت في وقت سابق اليوم، تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في رقابة موقع صلة والمعسكر وموقع عسكري قبالة منفذ الخضراء بذات الجبهة وحققت إصابات مباشرة".

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت أمس أن "القوة الصاروخية التابعة لها أطلقت مساء أمس صاروخا باليستيا من طراز " بدر1 " محلي الصنع على معسكر قوة الواجب السعودي في نجران".