غارات متواصلة على معاقل الإرهاب في دوما وسط اقتحام وحدات الجيش مواقع متقدمة لإرهابيي "جيش الاسلام"!

جهينة نيوز

يواصل سلاح الجو غاراته ويدك معاقل الإرهاب في دوما واقتحام وحدات من الجيش لمواقع متقدمة لإرهابيي "جيش الاسلام " في مزارع دوما ما يدفع الارهابيين للتراجع والفرار باتجاه كتل الأبنية العمرانية.

وحسبما ذكرت الاخبارية السورية ان أهالي دوما الشرفاء هم من أعلموا الجيش وقدموا المعلومات حول مقرات وجحور إرهابيي "جيش الإسلام" في دوما التي يتم دكها واقتحامها الآن.

وتعمل مدرعات الجيش ووحدات الاقتحام على اغلاق المنافذ على إرهابيي " جيش الإسلام " في دوما كما يتم استهداف قناصي التنظيم على أطراف المدينة.