اعادة تأهيل معملي تعبئة الغاز القديم والحديث في دير الزور

جهينة نيوز

قامت الورش المختصة في فرع محروقات بدير الزور بإعادة تأهيل المعمل القديم لتعبئة اسطوانات الغاز بفرع محروقات دير الزور بطاقة إنتاجية /600/ اسطوانة بالساعة.

كما انتهت هذه الورش من إكمال صيانة المعمل الحديث بطاقته الإنتاجية الكاملة /1200/ اسطوانة بالساعة ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية/1800/ اسطوانة بالساعة الأمر الذي يؤمن حاجة المحافظة بشكل قطعي.

و تم بالتعاون مع الجي استعادة ثلاثة صهاريج لنقل الغاز ومقطورة لنقل الاسطوانات من المناطق المحررة بريف دير الزور اثنان منها في ناحية العشارة من منطقة الميادين والثالث في قرية الدوير كانت مخطوفة من قبل عصابات التكفير , ويجري العمل على استعادة اثنين آخرين.

وتم الانتهاء من صيانة صهريجين مع مقطورة بشكل كامل وإدخالها بالخدمة فعليا علماً أن سعر الصهريج الواحد لنقل الغاز مع القاطر يصل إلى /100/ ألف دولار .

الوطن اون لاين