مشفى المواساة: استقبلنا 40 إصابة و7 شهداء اليوم جراء القذائف الإرهابية على أحياء دمشق

جهينة نيوز

كشف مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين لـ”الوطن أون لاين” أن “المشفى استقبلت اليوم 47 حالة جراء القذائف الإرهابية التي استهدفت مناطق وأحياء سكنية في العاصمة دمشق”، مشيرا إلى وجود 7 شهداء من ضمن الحالات، ناهيك عن وجود حالات بتر واصابات خطرة لمواطنين من مختلف الأعمار والمناطق.

ولفت الأمين إلى أن المشفى مستنفرة على مدار الساعة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين وسط وجود جميع الكوادر ورؤساء الشعب والأقسام.

وأشار الأمين إلى أن المشفى استقبلت أمس 31 إصابة إضافة إلى استشهاد شخصين جراء القذائف الإرهابية، ذاكرا أن بعض الحالات تم تخريجها، وتقدم مختلف العلاجات للمرضى.

يشار إلى ان وزير الصحة نزار وهبي يازجي زار المرضى في مشفى المواساة اليوم واطلع على الخدمات المقدمة، ووضع المرضى والحالات.

وفي سياق متصل بين مدير مشفى دمشق (المجتهد) هيثم الحسيني لـ “الوطن اون لاين” أن المشفى استقبلت 5 حالات خلال يومين، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين على مدار الساعة.