مركز المصالحة: مسلحو "جيش الإسلام" أطاحوا بقادتهم الذين تفاوضوا للخروج من دوما ويمنعون المدنيين من مغادرة المدينة!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مسلحي "جيش الإسلام" أطاحوا بقادة التنظيم الذين تفاوضوا بخصوص الخروج من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مؤكدة أن عناصر التنظيم يمنعون مدنيي دوما من مغادرة المدينة ويطلقون النار على المتظاهرين.

و أشار المركز الروسي إلى أن مسلحي التنظيم يمنعون مدنيي دوما من مغادرة المدينة ويطلقون النار على المتظاهرين.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو: "تدهور الوضع أمس في دوما، مسلحو "جيش الإسلام" نفذوا هجمات ضد الجيش السوري، بالمدافع الهاون والصواريخ، خلال اليومين الماضيين، تم إطلاق 25 قنبلة وصاروخ على المناطق السكنية في العاصمة السورية، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وجرح 42 أخرين، وقد تكثف القصف بشدة ".

وأشار الجنرال إلى أن مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما أطاحوا بقادتهم الذين شاركوا في المفاوضات حول خروج التنظيم منها وأقدموا على انتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج 33345 ألف شخص من مدينة دوما في الغوطة الشرقية منذ 5 أذار/ مارس، بينهم 29217 ألف مدني و738 مسلح و3390 فرد من عائلاتهم.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي "نتيجة للاتفاقات التي توصل إليها مركز المصالحة الروسي مع "جيش الإسلام"، خرج 33345 ألف شخص من مدينة دوما في الغوطة الشرقية منذ 5 أذار/ مارس، بينهم 29217 ألف مدني و738 مقاتل و3390 فردا من عائلاتهم".

وأشار رئيس المركز إلى أن عملية خروج المسلحين والمدنيين توقفت في الوقت الحالي.

سبوتنيك