ترامب: الرسوم على المنتجات الصينية ستجعل أميركا أقوى على المدى الطويل

جهينة نيوز

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأسهم الأمريكية تقلبات شديدة خلال الأيام الأخيرة في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن قراراته بفرض رسوم عقابية على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

واعترف “ترامب” في مقابلة مع إذاعة “77 دبليو أيه بي سي” الجمعة إن الرسوم يمكن أن تسبب بعض “الألم” في الأسواق لكنها ستجعل الولايات المتحدة اقوى فيما بعد.

وأضاف ترامب “لا أقول أنه لن يكون هناك ألم بسيط.. الأسواق ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% و42% لذلك فقد نخسر نسبة بسيطة منها.. لكننا سنصبح دولة أقوى عندما ننتهي” من هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات “ترامب” في الوقت الذي هدد فيه بفرض رسوم جديدة بقيمة 100 مليار دولار على السلع الصينية وهو ما دفع الأسهم الأمريكية إلى مزيد من التراجع خلال تعاملات اليوم.

من ناحيتها تعهدت الصين بمحاربة “الحمائية الأمريكية احادية الجانب بأي ثمن” بعد أن أصدر دونالد ترامب أوامره لمسئوليه ببحث فرض تعريفات جديدة بأكثر من 100 مليار دولار على السلع الصينية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) هذه التصريحات نقلا عن مسئولين بوزارة التجارة الصينية، في تأكيد للغة الحادة التي صدرت عن وسائل الاعلام الرسمية والصحف التابعة للحزب الشيوعي الصيني في الأيام الأخيرة.