في ختام اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز: إدانة الإرهاب الذي يستهدف سورية

السبت, 7 نيسان 2018 الساعة 13:54 | سياسة, عالمي

في ختام اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز: إدانة الإرهاب الذي يستهدف سورية

جهينة نيوز

أكدت الوثيقة الختامية لاجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو على إدانة الإرهاب الذي يستهدف سورية وكل ممارسات تنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين والكيانات الإرهابية المرتبطة بهما.

وأدان وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز في الوثيقة الختامية كل الأعمال العدائية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سورية ودعمه للتنظيمات الإرهابية.

وشددت الوثيقة الختامية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية عبر عملية سياسية بقيادة سورية.

ولفتت الوثيقة إلى أن وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز يعربون عن قلقهم العميق جراء التدابير القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تؤثر سلبا على معيشة السوريين.


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