الجيش يقصف أوكار إرهابيي “جيش الإسلام” في دوما رداً على اعتدائهم بالقذائف على دمشق

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش بالأسلحة المناسبة على اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

وحسب سانا فإنه بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة للمرابض والمواقع التي يطلق إرهابيو “جيش الإسلام” منها القذائف على دمشق نفذت وحدات من الجيش عمليات قصف مركزة براجمات الصواريخ والطيران الحربي أسفرت عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.

واستهدف إرهابيو “جيش الإسلام” أمس ومنذ ساعات الصباح الأولى الأحياء السكنية في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات المدنيين ووقوع اضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية في محيط ساحة الأمويين والمزة 86 وعش الورور.

وذكرت سانا أن المعلومات الميدانية تؤكد استمرار الرد بالأسلحة المناسبة على إرهابيي “جيش الإسلام” حتى يوقفوا اعتداءاتهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها ويرضخون بالعودة إلى تنفيذ بنود اتفاق دوما وفي مقدمتها تحرير المختطفين بالكامل.

وكان مصدر عسكري أكد أمس أن إرهابيي “جيش الإسلام” يعرقلون “اتفاق دوما” ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في مدينة دوما.

ويقضي الاتفاق بإخراج إرهابيي “جيش الإسلام” إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.

وبدأ العمل بتنفيذ الاتفاق يوم الاثنين الماضي حيث تم إخراج /2963/ من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم إلى جرابلس على 3 دفعات إضافة إلى تحرير 5 من المختطفين قبل أن يتوقف تنفيذ الاتفاق أول أمس بعد خلافات داخلية بين إرهابيي “جيش الإسلام” ومن ثم اعتدائهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة 21 مدنيا بجروح أمس.