حزب العمال البرازيلي يعلن "تعبئة عامّة" ضد سجن دا سيلفا

جهينة نيوز:

قدّم الفريق القانونيّ للرئيس البرازيليّ السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا طلباً للمحكمة العليا لتعليق أمر بسجنه 12 عاماً فيما أعلن حزب العمال "تعبئة عامّة" ضد سجن دا سيلفا.

وكانت منظمات اجتماعية ونقابية وسياسية من اليسار دعت إلى احتجاجات في البرازيل ضد حكم السجن الصادر بحقّ الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا زعيم حزب العمال.

وشهدت عدد من المدن في البلاد قطعاً للطرق، كما تظاهر بعض معارضي لولا دا سيلفا مرتدين قمصان تحمل اسم القاضي مورو، الذي يشرف على القضية.

ورفض قاضي محكمة العدل العليا فليكس فيشر يوم الجمعة الماضي طعناً جديداً قدمه دفاع لولا دا سيلفا لمحاولة تفادي سجنه المقرر الجمعة، لكن ينظر في عشرات الطعون المماثلة بينها واحد قدمه دفاع الرئيس الأسبق.

وفي شهر تموز/ يوليو 2017 خرجت تظاهرات في عدد من المدن البرازيلية تنديداً بالحكم الذي اتخذ بحقّ الرئيس الأسبق.

وأدانت محكمة برازيلية دا سيلفا، وحكمت بسجنه 9 سنوات ونصف بتهمة الفساد وغسيل الأموال في شركة بتروبراس الحكومية للنفط.