واشنطن تمنع صدور بيان عن مجلس الأمن بشأن غزة

السبت, 7 نيسان 2018 الساعة 11:48 | سياسة, عالمي

واشنطن تمنع صدور بيان عن مجلس الأمن بشأن غزة

جهينة نيوز

أجهضت الولايات المتحدة للمرة الثانية إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملابسات قتل جيش الاحتلال عددا من الفلسطينيين عند حدود غزة الشرقية.

ووزعت الكويت العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن مشروع بيان يدعو إلى وقف استهداف "إسرائيل" المتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وصرح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قائلا "لقد وزعنا مشروع بيان جديد على أعضاء مجلس الأمن بشأن ما يجري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مشابه تماما لمشروع البيان الذي قمنا بتوزيعه" الجمعة قبل الماضية.

وأضاف أن "مشروع بيان الجمعة (قبل) الماضية حظي بموافقة 14 دولة عضو بمجلس الأمن إلا أن دولة واحدة (الولايات المتحدة) رفضت حتى مجرد الانخراط ومناقشة محتوى البيان" مما أدى لتعطيل صدوره.من جهته، وصف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور موقف الولايات المتحدة بغير المسؤول لأنها الدولة الوحيدة التي اعترضت على مشروع البيان.

واعتبر منصور استمرار مجلس الأمن في "إهمال مسؤولياته" بمثابة تشجيع لإسرائيل على المضي قدما في "مذبحتها".


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