روسيا تدرس تبادل النفط مع ايران وتركيا بالعملات الوطنية

جهينة نيوز

قال وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك ان بلاده تدرس خيار تبادل النفط مع ايران وتركيا بالعملات الوطنية.

واضاف ان فهما مشتركا قائما يدعو الى التحرك نحو الاستفادة من العملات الوطنية في تصفية الحسابات.

وتابع: ان هذين البلدين لديهما ذات الرغبة ايضا حيث ان هذه الخطوة تكتسب الاهمية لكل من ايران وتركيا واننا ندرس حاليا خيار تسليم اثمان النفط بالعملات الوطنية وهو مايتطلب وجود عناصر خاصة في القطاعات المالية والاقتصادية وكذلك في القطاع المصرفي.

ونوه الى انه اذا كانت هناك فرصة لتسليم الدفوعات بالعملات الوطنية واستعداد الشركات لتنفيذ هذه الخطوة فمن اللازم دراسة تبديل العملات بصورة مناسبة والاستفادة اللاحقة منها.

وكالة فارس