الإندبندنت: تركيا تعيد تدريب ارهابيي "داعش" وتزجهم مجدداً في سوريا!

جهينة نيوز

أفادت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية أن "​تركيا​ تقوم بتدريب المقاتلين السابقين ب​تنظيم "داعش" الإرهابي​ وإلحاقهم بصفوف "​الجيش الحر​" والزج بهم في القتال القائم بمنطقة ​عفرين​"، مشيرةً إلى أن "غالبية المقاتلين ضد ​وحدات حماية الشعب الكردية​ في عفرين ينتمون لداعش الإرهابي".

ولفتت إلى أن "تركيا حاولت خداع الجميع بإعلانها في مستهل العملية العسكرية محاربتها تنظيم "داعش" الإرهابي، غير أنها في الواقع تقوم بتدريب عناصر التنظيم الإرهابي وترسلهم إلى عفرين"، مشيرةً إلى أن "القيادات التي تتولى تدريب ارهابيي داعش حظرت عليهم استخدام آليات السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية كي لا ينكشف التعاون التركي الداعشي".

وأشارت إلى أن "عملية عفرين يُشارك بها أكثر من 10 آلاف من الجيش الحر"، لافتةً إلى أن "تركيا كانت بحاجة إلى شن غارات جوية خلال العملية العسكرية، غير أن هذا الأمر كان يتطلب موافقة من ​روسيا​"، مفيدةً "أنها حاولت التواصل مع مسؤولين أتراك للتأكد، غير أنها لم تتلقَّ ردا منهم".