الكونغرس الأمريكي يناقش تعيين بومبيو وزيراً للخارجية

جهينة نيوز

تعقد لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، جلسات استماع لمناقشة الموافقة على تعيين مايك بومبيو في منصب وزير الخارجية يوم الخميس 12 أبريل نيسان الجاري.

ويجب على المرشح لمنصب وزير الخارجية الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، وبعد التصويت في اللجنة سيتم تقديم ترشيح بومبيو للتصويت العام في مجلس الشيوخ.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الشهر الماضي، واقترح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو في هذا المنصب.

وفقا للوائح، يجب أولا الموافقة على ترشيح بومبيو من قبل لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، ومن ثم انعقاد مجلس الشيوخ بكامل هيئته (100 شخص) وتتم الموافقة على المرشح في كلتا الحالتين من خلال التصويت بأغلبية بسيطة من الأصوات، أي النصف زائد واحد.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب كوركر، قد صرح في وقت سابق، بأن المجلس لا يرى أي عقبات أمام الموافقة على تعيين بومبيو في منصب وزير الخارجية.

المصدر: نوفوستي