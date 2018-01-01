الإعلان عن تأسيس مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الامريكي و التركي في سورية

السبت, 7 نيسان 2018 الساعة 09:44 | سياسة, محلي

الإعلان عن تأسيس مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الامريكي و التركي في سورية

جهينة نيوز

أصدر فصيل عسكري جديد مكون من قبيلة البكارة و لواء الباقر في قطاع الحسكة و الجزيرة. بيان يعلن فيه تشكيل حركة مقاومة ضد الإحتلال الأمريكي و التركي في الشمال السوري

و تعهدت حركة المقاومة التي يعتقد أن تكون " إسلامية " في بيانها رقم / واحد / بأن تسير على نهج الرئيس الراحل حافظ الاسد و تكون من جنود الرئيس بشار الأسد في الدفاع عن سورية و وحدة أراضيها.

و جاء في البيان أن مقاتلي المقاومة الإسلامية أشداء لا يخشون الموت و طلبت من أبناء الشعب السوري الإبتعاد عن مواقع الاحتلال الامريكي لانها ستكون تحت مرمى نيرانهم.


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