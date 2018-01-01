ابن سلمان يعترف .. آل سعود شوهوا الإسلام

جهينة نيوز

قال ابن سلمان في حديثه الى مجلة التايمز الأمريكية أنه يعتقد أن الممارسة اليوم في القليل من الدول – من بينها السعودية ليست ممارسة الإسلام، بل هي من ممارسة الأشخاص الذين اختطفوا الإسلام بعد عام 79 اي خلال فترة حكم ال سعود.

و اضاف ابن سلمان انها ليست من ممارسة الحياة الاجتماعية في السعودية حتى قبل عام 79. بل أنها أيضا لا تتماشى مع فكرة السعودية بأنها دولة تتبع الإسلام منذ الدولة السعودية الأولى. وكما ترى فإن الفكرة هي أن الدولة السعودية الأولى (الدولة الاولى سنة 1744) حاولت معالجتها. إن الإسلام مختلف تمامًا عما يحاول المتطرفون الترويج له اليوم. ففي الدولة السعودية الأولى، كانوا يحاولون جعل الناس يعبدون الله، وليس شجرة نخل , في إساءة كبيرة للمسلمين في السعودية حين يعتبر المسلمين قبل ال سعود عام 1744 كانوا يعبدون النخل دون الله، و أضاف ابن سلمان : لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعبدون النخل لتصبح المرأة حبلى. وحاول "المتطرفون" الترويج إلى أن الدولة السعودية الأولى ستعود من أجل أن يروجوا لأفكارهم، وهذا ما كان يعملون على بنائه بعد عام 79، خصوصًا أنهم اختطفوا النظام التعليمي وكثيراً من المجالات للتلاعب بذلك.

وأضاف: هذا ما نحاول إظهاره للشعب السعودي وتحديهم بممارسات الدولة السعودية الأولى والثانية، والدولة السعودية الثالثة قبل عام 79، وأيضًا ممارسات الرسول نفسه خلال حياته. فإذا قال أحدهم إن «النساء لا يحق لهنّ ممارسة الرياضة»؛ فسنقول لهم ماذا عن أن الرسول تسابق مع زوجته؟ وإن قال أحدهم إن «النساء لا يحق لهنّ ممارسة التجارة»؛ فسنسألهم ماذا عن زوجة الرسول، فقد كانت سيدة أعمال وكان يعمل لديها. إذًا حتى ممارسات الرسول في صفّنا. لذا أعتقد أنه بإمكاننا إنجاز ذلك بسرعة كبيرة.

و تخضع السعودية منذ عام 1979 الى سلطة هيئة كبار العلماء السعودية و هي مؤسسة حكومية غير مستقلة تتبع الديوان الملكي السعودي و تأتمر بأوامره في اصدار الفتاوى مما يعني من حديث ابن سلمان ان ملوك السعودية قبل الملك سلمان هم من تلاعبوا بالاسلام في المملكة عن طريق هيئة كبار العلماء.

عكاظ السعودية – الواقع السعودي