أبراج يوم السبت 2018/4/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٧/ ٤: قوي الارادة يهدف للحقيقة اين ما كانت في الحياة او الحب، يؤمن بالتعمق يكره السطحية والهزيمة عدوه، اهدافه واضحة، قوي تجاه الغزل والاطراء، تجد نفسك تتصرف بطاقة واهتمام اكثر وخاصة هذه السنة لانك مع العائلة والاصدقاء، عملك يتغير لكن هناك فرصة تتطلب انضباط وتخطيط، علاقات شخصية تظهر فجأة، مشاكل بسبب ضرائب وميراث قد لا تحل لنهاية السنة، اشهر ٥_٧_٩ من الاشهر الجيدة لك.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اسهل الامور اصعبها يوم متعب تسببه لنفسك ببعض المتاعب وتظهر بعض المصاعب بسبب اوضاعك العملية والاجتماعية، حاول ان تحيط نفسك بالمحبين وستجد الاضواء كلها مسلطة عليك، الطاقة تجذب المؤامرة والانتقادات، صحح بعض اوضاعك واثبت جدارتك بالعمل ولا تتمرد ولا تحتج ولتكن صورتك جميلة

الثور: حيويتك عالية، تعمل لقاءات ودعوات، تحضر لمشروع يرى النور عن قريب، تعمل تقارب واتفاق، تطرح افكار تتحدى المعاكسات، دعوات ولقاءات ونشاطات اجتماعية تتحدى المعاكسات صداقة جديدة تتحول لرابطة قوية، دع حياتك هادئة

الجوزاء: الحب استجابة حين يناديك الآخر لانك مستعد اليوم، الجو متطلب ماديا ومعنويا اوراق مصاريف بلبلة، ادرس التفاصيل وانتبه للنفقات، لا تتاخر عن الطلبات واذا احببت المصالحة لا تتردد، تحس بتحسن ملموس

السرطان: بعض التراجع والمتاعب على صعيد العاطفة والعمل، ممنوع ان تختلف او تتحدى، حاول ان تكسب خبرة من الحياة حتى تغير واسترخي حتى تغير نهارك وتكتشف الخطأ، قرب المسافة بينك وبين الآخرين، انتبه لصحتك واستعد الثقة وانتبه المخالفات على صعيد القانون، لا تكن اناني وراقب ذاتك، عقد شراكة، لا ترتكب الخطأ مرتين، عنوان نهارك شراكة

الاسد: تتراكم الاعمال لكن تجد تعاونا من الزملاء، تمارس نشاط بدني تحافظ على لياقتك وتذهب باكرا الى عملك، تنجح باتمام اعمالك، تطلب مساعدة لكن العمل عليك

العذراء: نجاح بلقاءاتك وتطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي وشخصي، تعرف لقاء رومنسي جدا، حضر نفسك حتى تمشي امورك بطريقة إيجابية تعيد لقلبك الاطمئنان وتعيش لحظات من التسلية والترفيه، احتمال اعادة ترتيب ديكورات المنزل، مبالغة بالعواطف ولكن سينشرح صدرك للعلاقات الاجتماعية للسهرات، لا حدود لطاقتك وما من احد يردعك او يوقفك، الحظ حليفك.

الميزان: تشتد امورك العائلية وتاخذ الحيز الاكبر من تفكيرك تتفاهم مع افراد عائلتك وتضطر للاهتمام بالتصليحات المنزلية او غيرها، لا تفقد اتزانك وثقة من حولك، مسالة شخصية ومصاريف اضافية، تاجيل وعرقلة.

العقرب: تتولى الدفاع عن اي شيء خاص تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن الحظ تلاحق أهداف عديدة وتطلق وجهات نظر وافكار تثير الإعجاب، جواب على طرح او أسئلة او سفرة قصيرة، تميل للتفاوض تتجرا بالاتصالات تبحث مواضيع مهمة، تقدم امتحانات مارس صلاحياتك لتفرح بجواب او نتيجة

القوس: نهارك فيه نجاح وتفاوض يخص مال او تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك ورايك الواضح، تقوم بزيارات واتصالات وتفتح الفترة القادمة على الاحتمالات المتنوعة، التقصير ممنوع لذلك تكون في حركة واخوة وجيران تبدأ فيها من الليل، جهز نفسك من المغيب للحركة

الجدي: نهار في بر الامان تجد قدرة على تحويل العقبات القمر ببرجك تحقق احلامك تكوّن صداقات صمود يحمل لك خبر يحل بعض التعقيدات والمشاكل، الاطوار والادوار جيدة لك

الدلو: متعب وملل يسيطر عليك، اخلد للراحة وحاول انجاز ما بوسعك من عمل عاجل، سوء تفاهم يسود بينك وبين الاخرين، وتيرتك تخف وتشعر بالتاخير بالمعاملات، ابتعد عن الاجواء الصاخبة، يوم للمعاتبة والنميمة

الحوت: تنشط اجتماعيا وتسعد بلقاء الاصدقاء تتعاون معهم، تتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة تتجنب العناد وتكون اكثر انفتاح على اراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل، بادر لتصحيح اخطاءك واستعادة مواقعك، لا يناسبك البقاء وحدك، ترى صديق قديم او جديد يدعوك للعشاء