الجيش يستهدف مواقع "جيش الإسلام" في دوما ردا قصفهم دمشق ومحيطها بالقذائف الصاروخية

جهينة نيوز

وجه الجيش السوري، بعد ظهر اليوم، بالأسلحة المناسبة ضربات دقيقة ومركزة على مواقع إرهابيي “جيش الإسلام” المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية ردا على اعتدائهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها.

وأفاد مصدر عسكري: أن إرهابيي “جيش الإسلام” وبعد عرقلتهم للاتفاق القاضي بإخراجهم من مدينة دوما والإفراج عن المختطفين لديهم قصفوا بالقذائف ضاحية الأسد السكنية في حرستا والمدنيين الموجودين في ممر مخيم الوافدين ما تسبب بإصابات بين المدنيين وخسائر مادية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري رد على مصادر النيران التي أطلقها الإرهابيون على الأحياء السكنية مبينا أن إرهابيي “جيش الإسلام” يعرقلون اتفاق دوما ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في مدينة دوما.

ويقضي اتفاق دوما بإخراج إرهابيي “جيش الإسلام” إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.

إلى ذلك استهدف إرهابيو “جيش الإسلام” مساء اليوم بعدد من القذائف مناطق المزة 86 والربوة ومحيط ساحة الأمويين ومساكن برزة ما تسبب باستشهاد طفل وامرأة وإصابة 21 مدنيا بجروح.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش السوري قصفت براجمات الصواريخ أوكار إرهابيي “جيش الإسلام” في منطقة دوما ردا على إطلاق القذائف وألحقت بهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وافادت مصادر مطلعة أن تحرير المختطفين أحد أهداف العمل العسكري ضد مواقع تنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي في دوما وأنه لن يتوقف قبل أن يتم تحريرهم.

وبدأ العمل بتنفيذ اتفاق دوما يوم الاثنين الماضي حيث تم إخراج 2963 من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم إلى جرابلس على 3 دفعات إضافة إلى تحرير 5 من المختطفين قبل أن يتوقف تنفيذ الاتفاق أمس بعد خلافات داخلية بين إرهابيي “جيش الإسلام” ومن ثم اعتدائهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها اليوم.