40 إصابة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة

جهينة نيوز

عمت المسيرات والمظاهرات، مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، في جمعة الغضب الـ17 تنديدا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل سفارة بلاده إليها، والقرارات الأميركية الأخرى الخاصة بوقف التمويل عن "الأونروا" وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستمرارا لفعاليات ذكرى يوم الأرض الـ42.

وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني، إلى جانب العشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في عدد من مناطق التماس.

و بحسب البيانات الأولية أصيب 40 مواطن فلسطيني في المواجهات التي حدثت في الضفة الغربية و إعتقل 3 مواطنين فلسطينيين في بيت لحم و تم الإعتداء على الأطقم الصحفية في غالبية المحافظات الفلسطينية المحتلة.