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جهينة نيوز
الجيش يستهدف مواقع "جيش الإسلام" في دوما ردا قصفهم دمشق ومحيطها بالقذائف الصاروخية
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الجمعة, 6 نيسان 2018 الساعة 20:59 |
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