سجن ألمانية وضعت طفليها في الثلاجة حتى الموت

جهينة نيوز

قضت محكمة على امرأة ألمانية تبلغ من العمر 46 عاما بالسجن مدة 9 سنوات ونصف، لارتكابها جريمة قتل طفليها حديثي الولادة عمدا.

ووضعت الأم طفليها في الثلاجة، حيث احتفظت بجسديهما لمدة 10 و14 سنة على التوالي. واكتُشفت الجثث المجمدة خلال شهر يناير الماضي، في شقتها الواقعة في Benndorf، وهي قرية شرقي ألمانيا يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة.

وفي عام 2004، أدى حملها الخفي إلى ولادة طفلة، وضعتها في كيس بلاستيكي كانت قد أعدته مسبقا، وتركتها في الثلاجة حتى الموت، وفقا لروايتها الخاصة.

وتكرر السيناريو نفسه مرة أخرى بعد 4 سنوات، في عام 2008، بعد أن أنجبت المرأة طفلا. وأكد تشريح الجثث أن الأطفال ولدوا بصحة جيدة.

ولم تحاول المرأة، التي لديها طفلان آخران، أن تنكر ذنبها، حيث قالت في محكمة Halle: "ما فعلته أمر جدي، ويجب أن أعاقب عليه"، حسبما ذكرت تقارير Mitteldeutschland Zeitung.

المصدر: RT