ابن سلمان يمد يده للعدو الصهيوني للتحالف ضد عدو مشترك

جهينة نيوز

صرح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن المملكة و”إسرائيل” تواجهان عدوا مشتركا، في دعوة مباشرة للعدو للتحالف.

وخلال مقابلة مع صحيفة "TIME" الأمريكية نشر نصها اليوم الجمعة، قال محمد بن سلمان، في رده على سؤال حول "مدى توافق مصالح السعودية مع مصالح إسرائيل": "حسنا، يبدو أن لدينا عدوا مشتركا، ويبدو أن لدينا العديد من الأوجه المحتملة للتعاون الاقتصادي. لكن لا يمكن أن تكون لنا علاقة مع إسرائيل قبل حل قضية السلام مع الفلسطينيين، لأن كلا منهما له الحق في العيش والتعايش".

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن والده، الملك سلمان بن عبد العزيز، أخبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن "هناك مقولة في المملكة العربية السعودية تقول إن أهل مكة أدرى بشعابها".