شاهد .. مشادة بين الملكة والملكة الأم في إسبانيا

جهينة نيوز

نشرت صحيفة إسبانية تسجيلا مصورا يظهر مشادة بين الملكة الأم صوفيا، والملكة ليتيزيا زوجة ابنها الملك فيليب السادس داخل كتدرائية "بالما دي مايوركا" احتفالا بنهاية عيد الفصح الأحد الماضي.

ويظهر التسجيل الملكة صوفيا (79 عاما) وهي تستعد لأخذ صور تذكارية مع حفيدتيها (صوفيا 10 سنوات)، و(ليونور 12 سنة)، قبل أن تقوم الملكة ليتيزيا بالتدخل بشكل ملفت وقفت بين المصور وابنتيها ووالدة زوجها لتمنع التقاط الصورة.

وتدخل الملك فيليب السادس لتهدئة التوتر بين والدته وزوجته، ليتوجه بحديث للطرفين، فيما بقي والده الملك السابق خوان كارلوس صامتا، ولم يتدخل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن مما زاد من الجدل حول الفيديو، هو تزامنه مع الظهور الأول للملك السابق خوان كارلوس في عيد، منذ تنحيه عن العرش في العام 2014.