البحرية الايطالية تعلن سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لها

جهينة نيوز

أعلنت البحرية الإيطالية اليوم الجمعة، سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لها، خلال عملية مراقبة إنقاذية في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها المؤلف من 5 عناصر.

واوضح المكتب الصحافي في البحرية الإيطالية، ان "المروحية المنكوبة من طراز "SH 212"، وهي انطلقت من السفينة العسكرية "Borsini" للمشاركة في عملية (ماري سيكورو) "البحر الآمن"، ويتم الآن التحقيق في أسباب سقوط هذه المروحية القتالية".

وأضاف المكتب الصحافي في بيان: "تم انتشال جميع الأفراد الخمسة الذين يُشكلون طاقم المروحية من البحر، و 4 جنود منهم في حال جيّدة، في حين تم رفع أحد أفراد الطاقم الذي يُدعى أندريا فازيو إلى متن السفينة العسكرية "Borsini" فاقداً للوعي، وتوفي أثناء الإنعاش".

ويتم تنفيذ عملية "ماري سيكورو" من قبل السلطات الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، اعتباراً من آذار 2015 للتحكم في تدفق المهاجرين.

ومنذ الأول من كانون الثاني الماضي، تم توسيع مهام هذه العملية لتشمل دعم خفر السواحل والبحرية الليبية، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتُشارك في هذه العملية 6 سفن تابعة للبحرية الإيطالية.