ماكرون يدعو روسيا لاستخدام نفوذها لإنهاء الحرب في سوريا

جهينة نيوز

تحدث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين هاتفياً اليوم الجمعة، ودعا ماكرون روسيا الى استخدام نفوذها في "إنهاء الصراع في سوريا واستئناف المفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياسي".

وقال قصر الإليزيه وفقا لتعبيره في بيان: "أبرز الرئيس ضرورة وضع نهاية للتصعيد العسكري الذي حدث في الاشهر الأخيرة من أجل حماية السكان المدنيين"، مضيفاً أن الزعيمَيْن تطرقا أيضاً الى أهمية العمل على عدم عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى المنطقة.

واوضح القصر ان ماكرون عبّر عن أمله في أن يُمهّد الحوار المنتظم بين فرنسا وروسيا، لتقدّم ملموس صوب التوصل الى حل في سوريا.